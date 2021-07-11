محافظ قنا يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة (صور)

تابع اللواء أشرف الداودي محافط قنا، لليوم الثاني على التوالي سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية المشتركة ومدرسة المراشدة الثانوية المشتركة بمدينة الوقف، وذلك برفقة الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.

هذا واطمأن محافظ قنا خلال جولته على انتظام سير الإمتحانات باللجان، مؤكداً ضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة للطلاب، مشيرا إلى حرص المحافظة على توفير المناخ الملائم لكافة القائمين على العملية الامتحانية، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب على حد سواء.

وأضاف "الداودى" أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة قنا منعقدة على مدار الساعة ومتصلة بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم لرصد أي شكاوي أو معوقات قد تحدث، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام بين العديد من المديريات الخدمية ومديرية التربية والتعليم للخروج بالعملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف.

ومن جانبه قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي اي شكاوي تتعلق بالعملية الامتحانية منذ الامس وان الامتحانات تسير وفقا لما هو مخطط لها.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحانات الثانوية العامة في المحافظة هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم و1661 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة، 5910 طلاب وطالبات بالقسم الأدبي موزعين على 60 لجنة عامة بنطاق 9 إدارات تعليمية.

يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.