84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 84 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

مستوطنون يضرمون النيران في مقاعد بأراضي بتير غرب بيت لحم

وفى وقت سابق من اليوم، أضرم مستوطنون النيران في مقاعد بأراض في بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الحرايق في منطقة الخمار الواقعة بين أراضي المخرور في بيت جالا وبتير وأشعلوا النيران في مقاعد ومستلزمات أخرى كانت في الموقع، وهي المرة الثانية خلال أسبوع.

ولفت القيسي إلى أن هناك تصعيدا من قبل المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال في هذه المنطقة، تتمثل بالتجريف، ونصب بيوت متنقلة كرافانات، بهدف الاستيلاء عليها لإقامة بؤرة استيطانية.

مستوطنون يقطعون أحد أعمدة الكهرباء في جالود جنوب نابلس

وفجر اليوم، أقدم مستوطنون، على قطع أحد أعمدة الكهرباء الرئيسية التي تغذي خربة سارة غرب قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن عددا من مستوطني "احياه" المقامة على أراضي جالود، قاموا بقطع أحد أعمدة الكهرباء التي تمد خربة سارة، وذلك بنشره بالمناشير اليدوية، ما أدى إلى تخلخل خطوط الشبكة التي أصبحت مهددة بخطر السقوط الكامل.

وأضاف دغلس أن المستوطنين يستهدفون من خلال هذا الاعتداء قطع الكهرباء عن خربة سارة الواقعة في قلب مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل"، بعد أن دمروا الشهر الماضي شبكة الكهرباء شرق جالود.

وقال دغلس، إنه بات من الواضح أن أطماع المستوطنين في الأراضي الواقعة بالقرب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية لا حدود لها، لذلك يلجأون إلى تدمير البنى التحتية، وقطع الأشجار، وحرق المحاصيل الزراعية لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم بسبب الخسائر التي يتكبدونها بسبب اعتداءات المستوطنين.