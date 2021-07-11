حصلت على حكم بسجنها.. تفاصيل خلاف حلا الترك ووالدتها التي تصدرت «الترند»

تصدرت الفنانة البحرينية حلا الترك، "ترند" جوجل، بعد إصدار حكما أخير في قضيتها التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.



القصة بدأت بعدما انفصل رجل الأعمال محمد الترك، عن زوجته وأعلن ارتباطه الرسمي وزواجه من المطربة المغربية الشابة دنيا بطمة، وذلك بعد أن حققت الأخيرة نجاحا كبيرا في أحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية.



خلافات عائلية



وبدأت مرحلة الخلافات والمُشاجرات، بانشغال «الترك» بعائلته الجديدة، والانجاب من الفنانة دنيا بطمة، فيما تشكو الزوجة السابقة مني السابر من إهمال وتعاملات لا توّفر لها حقوقها وتساعدها على العيش بعد الطلاق، فيقرر الأب وضع حدًا للمناكفات بأخذ الطفلة الفنانة للعيش في منزل الزوجية الجديد.



خلعت حلا الحجاب و بدا هناك فتور في علاقتها مع والدتها وهددت بمقاضتها، واضطرت منى السابر والدة حلا، لبث فيديو "لايف" للحديث عن تفاصيل أزمتها مع ابنتها.



و أقامت "حلا" دعوى قضائية ضده والدتها، واتهمتها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني دون أن تقوم بإعادتها، وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك سنة مع النفاذ، وأمهلتها شهر لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.



تفاصيل فيديو الأم



وقالت والدة حلا الترك في الفيديو:"بعمل ألف حساب قبل ما أعمل لايف، عشان أنا متربية، وربنا بياخد لي حقي، ما في شي بيضيع وربنا بيجيب الحق في الدنيا قبل الآخرة، صدر الحكم، أنا ما أنكرت إني ما أخدت فلوس، أنا أمها وأصرف عليهم، وما عندي مردود مادي، ولا تصلني النفقة منذ أكثر من سنة ونصف، أصرف من وين، ربنا يعلم شنو عايشة هذه الفترة، حتى مدرسة ابني عبدالله ما اندفعت مصاريفها و الحين المبلغ اللي بيطالبوني فيه 200 ألف و300 دينار بحريني، من وين أجيبلها، هالحين ما عندي أموال، صدر الحكم وفيه سجن سنة".



الجدة ترد



وردت جدة حلا على الفيديو قائلة: "الأبناء لا يرغبون في الإقامة معها، ولو لديها شجاعة كافية عليها أن تخرج وتكشف أسباب رفض أبنائها الحياة معها".



أو سدلت المحكمة البحرينية الستار على قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر بأن أصدرت حكمها برد الأخيرة المبلغ المالي الذي استدانته من ابنتها.