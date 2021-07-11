الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تقدمها جاكلين عقيقي.. حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية 11 يوليو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم، لجميع مواليد الأبراج الترابية ليوم الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ على النحو التالي:

برج الثور
مهنياً: تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً إلى أقصى الحدود.
عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدماً نحو الأفضل.
صحياً: تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.

برج العذراء
مهنياً: لا تتورّط في تصاريح مؤذية، حاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.
عاطفياً: لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.
صحياً: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.

برج الجدي 
مهنياً: تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك.
عاطفياً: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.
صحياً: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.
كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

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وائل لطفي

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