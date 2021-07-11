الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الوزراء» ينفى تحويل «طابية كوسا باشا» بالإسكندرية إلى مكب نفايات

طابية كوسا باشا
طابية كوسا باشا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً تزعم إهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإهمال "طابية كوسا باشا" البحرية الأثرية بالإسكندرية وتحولها إلى مكب للنفايات.

وأكدت أن الصور المتداولة قديمة ولا تمت للواقع بصلة، موضحةً أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات الواقعة على صحن وخندق "طابية كوسا باشا"، باعتبارها من أهم المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية، المسجلة بالقرار الوزاري 232 لسنة 1992، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وترميم المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية باعتبارها إرثاً حضارياً يعكس مكانة مصر وتاريخها.

وفى سياق آخر، يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في مصنع شنايدر إليكتريك مصر، بمدينة بدر، يعقبها جولة في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار سياسة مدبولي الرامية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات التنموية، خاصة المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر افتتاح المرحلة الأولى منه خلال الشهور القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتفقد مدبولي تشطيبات الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، تزامنا مع قرب الانتقال إليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إضافة لتفقد مجلسي الشعب والشيوخ المقرر الانتهاء من تنفيذهما وتشطيبهما خلال شهور قليلة.

كما يتفقد مدبولي مواقع الاحتفال المقرر لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدى جاهزية المواقع المقرر لها أن تشهد الاحتفال الضخم المقرر له خلال الربع الأخير من العام الجاري.

المواقع الإلكترونية التواصل الاجتماعي طابية كوسا باشا البحرية الأثرية بالإسكندرية مكب للنفايات مجلس الوزراء

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