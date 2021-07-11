«نداء باعة السوق» يزعج أولياء أمور طلاب الثانوية بمدرسة «الوراق» (صور)

حالة من الغضب انتابت عددًا من أولياء الأمور أثناء ساعات انتظارهم لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، بمدرسة الوراق الإعدادية بنين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وتتواجد المدرسة وسط سوق الخضروات والفاكهة والذي بطبيعته مصدر ضوضاء وإزعاج ونداء البائعين على بضائعهم مما أثار غضب الأهالي لتخوفهم على أبنائهم خلال تأدية الامتحانات خاصة أن سور المدرسة ملاصق للسوق.

وانطلق صباح أمس السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.