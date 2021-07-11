الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«نداء باعة السوق» يزعج أولياء أمور طلاب الثانوية بمدرسة «الوراق» (صور)

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية

حالة من الغضب انتابت عددًا من أولياء الأمور أثناء ساعات انتظارهم لأبنائهم لحين الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، بمدرسة الوراق الإعدادية بنين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وتتواجد المدرسة وسط سوق الخضروات والفاكهة والذي بطبيعته مصدر ضوضاء وإزعاج ونداء البائعين على بضائعهم مما أثار غضب الأهالي لتخوفهم على أبنائهم خلال تأدية الامتحانات خاصة أن سور المدرسة ملاصق للسوق.

وانطلق صباح أمس السبت ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توقعات ببدء موجة رابعة من كورونا في الشتاء

وزير التعليم: التصحيح الجديد لن يهدر فرص طلاب الثانوية فى «كليات أحلامهم»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

«الصحة» تستقبل دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام

بعد غياب «مو صلاح».. 4 مرشحين لحمل علم مصر فى أوليمبياد طوكيو (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

صور

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات