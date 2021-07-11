محافظ أسوان يجري جولة تفقدية للجان امتحان الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، يرافقه الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، جولة تفقدية على لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي، بمدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة أسوان الثانوية، وسط المدينة ولعدد من مقار اللجان الامتحانية أيضًا.

و اطمئن محافظ أسوان، خلال جولته برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم، على سير الامتحانات بلجان مدرسة العقاد الثانوية بنين، ومدرسة أسوان الثانوية بنات بمدينة أسوان، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات، بهدف توفير مناخ ملائم لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وجاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تكثيف أمني مشدد حول اللجان

وشهدت مدارس أسوان الثانوية بنات، وعباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، وسط المدينة، تكثيف أمني مشدد لتأمين الطالبات خلال تأديتهم امتحانات الثانوية العامة، وتوفير مناخ هادئ في البيئة المحيطة، والسيطرة الأمنية على حركة المرور في الشوارع.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، امتحان مادة اللغة العربية وفق نظام التقييم الجديد "البابل شيت"، بعد أن أدى طلاب الشعبة العلمية امتحان اللغة العربية وفق النظام الجديد أمس السبت، فى مستهل ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

جولة محافظ أسوان



