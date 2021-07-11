الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إنها ستبدأ إتاحة جرعات تنشيطية من لقاح «فايزر» المضاد لكوفيد- 19 للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لكنها ما زالت تدرس ما إذا كانت الجرعات الثالثة ضرورية لعامة الناس.

وأدت سرعة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا إلى زيادة معدلات التطعيم من جديد في إسرائيل مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من عدد بسيط في خانة الآحاد إلى حوالي 450 إصابة يوميا.

ويوم الخميس الماضي قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح إلى إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر الماضي، إنهما ستطلبان من السلطات الأمريكية والأوروبية في غضون أسابيع اعتماد الجرعات التنشيطية.

واستندت الشركتان في ذلك إلى زيادة خطر العدوى بعد ستة أشهر.

ولم تكشف الشركتان عن البيانات التي تثبت هذا الخطر مما أدى إلى انتقادات لهما من بعض العلماء والمسئولين، لكنهما قالتا إن هذه البيانات ستعلن على الملأ قريبا.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس، لإذاعة كان الإسرائيلية: "على أي حال سنعطي جرعة ثالثة اعتبارا من الآن لمن يعانون من نقص المناعة.. وهؤلاء على سبيل المثال من أجريت لهم عمليات زرع أعضاء أو يعانون من حالة طبية تتسبب في هبوط المناعة".

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت اليوم الأحد، إنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس. 

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل الشحنة في سبتمبر، ولم يصدر رد فوري من فايزر على طلب للتعليق على ذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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