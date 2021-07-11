عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب بكليب «عيش الفرحة» (فيديو)

تصدر النجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “عيش الفرحة” والتي طرحت الأيام الماضية على طريقة الفيديو كليب.

وقام الهضبة عمرو دياب بتصوير كليب أغنية “عيش الفرحة" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، والمحلن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ومهندس الصوت أمير محروس، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج طارق العريان وشاركته في الفيديو كليب الفنانة الشابة هدى المفتي.

وحققت أغنية “عيش الفرحة” نسبة مشاهدة كبيرة حيث تخطت الأغنية 3 ملايين و462 ألف مشاهدة منذ طرحها أول أمس الجمعة، كما أحتلت الأغنية المركز الثالث من المحتويات الرائجة لموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وبالتوازي مع صعود الأغنية للتريند الأول على تويتر، صعدت الممثلة الشابة هدى المفتي لصدارة البحث على محرك جوجل أيضا، حيث ظهرت كموديل في الأغنية جديدة في مفاجأة كبيرة لمحبيها، وأثار ظهور الممثلة هدى المفتي في فيديو كليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر البحث عن اسمها محركات البحث في الساعات الماضية.

ألبوم عمرو دياب الجديد

وانتهى الهضبة عمرو دياب من تسجيل عدد كبير من أغنيات ألبومه الجديد بعد أن اختار أكثر من 25 أغنية في الفترة الماضية لألبومه الجديد، ومن المقرر أن يستقر على 12 أغنية لطرحها هذا الصيف، ولم تتضح الرؤية بشأن طرح الألبوم بشكل كامل أم على طريقة السينجل والتي اتبعها الهضبة خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يطلق الهضبة عمرو دياب باقي الأغنيات التي قام بتسجيلها على مدار العام الجديد بواقع كل شهر أغنية.

ويبحث الجمهور عن موعد إطلاق ألبوم الهضبة عمرو دياب، حيث اختار الهضبة أغسطس القادم، أو أول سبتمبر، لإطلاق الألبوم الجديد الذي يخرجه بطابع صيفي، من خلال عدد من الأغنيات ذات الإيقاع السريع والراقص، كما يستعد لتصوير عدد من تلك الأغنيات.