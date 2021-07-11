«احذر من النصب».. شروط الأضحية السليمة قبل عيد الأضحى
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم "الدستور" للقراء، عددا من النصائح التي يجب أن يلاحظها مشتري أضحية العيد، والتي يكون من أهمها فحص وملاحظة عدة أشياء للتأكد من صحة الأضحية.
- معرفة عمر الأضحية
وقال الطبيب البيطري أيمن رضوان، أنه لمعرفة عمر الاضحية فهناك ثغرة يمكن من خلالها معرفة عمر الاضحية، وهي فحص أسنان الاضحية لمعرفة عمره كما ينصح بصوم الاضحية قبل الذبح بنحو 12 ساعة لتحسين نوعية اللحم، وتقديم الماء له قبل ذبحه لتسهيل عملية السلخ.
- مظهر رأس الحيوان دلالة على صحته
وأضاف " رضوان" أن من العلامات الأولية التي تظهر على الاضحية هي رأسها فيجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل بالإضافة الى الإشارة التي تؤكد على صحة الاضحية وهي أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
وأوضح أنه من الضروري التأكد من تنفس الحيوان وان يكون التنفس بشكل طبيعي ولا يعاني من النهجان أو السعال، بالاضافة لأن يكون أنف الأضحية غير مصابًا بالرشح أو الإفرازات، وكذلك فحص فم ولسان الأضحية وتأكد من انه خال من الالتهابات والإفرازات.
- نشاط الحركة ونعومة الصوف
ومن العلامات التي أشار عليها هي أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد بالإضافة الى أن يكون الجلد خالي من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
ونوه الطبيب البيطري إلى نقطة هامة وهي أن يكون الاضحية نشيطة الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
و أشار "رضوان" أنه يجب أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها بالإضافة الى نقطة هامه وهي أن لا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.