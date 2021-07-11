«احذر من النصب».. شروط الأضحية السليمة قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تقدم "الدستور" للقراء، عددا من النصائح التي يجب أن يلاحظها مشتري أضحية العيد، والتي يكون من أهمها فحص وملاحظة عدة أشياء للتأكد من صحة الأضحية.

- معرفة عمر الأضحية

وقال الطبيب البيطري أيمن رضوان، أنه لمعرفة عمر الاضحية فهناك ثغرة يمكن من خلالها معرفة عمر الاضحية، وهي فحص أسنان الاضحية لمعرفة عمره كما ينصح بصوم الاضحية قبل الذبح بنحو 12 ساعة لتحسين نوعية اللحم، وتقديم الماء له قبل ذبحه لتسهيل عملية السلخ.

- مظهر رأس الحيوان دلالة على صحته

وأضاف " رضوان" أن من العلامات الأولية التي تظهر على الاضحية هي رأسها فيجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا لأسفل بالإضافة الى الإشارة التي تؤكد على صحة الاضحية وهي أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي اصفرار أو احمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.



وأوضح أنه من الضروري التأكد من تنفس الحيوان وان يكون التنفس بشكل طبيعي ولا يعاني من النهجان أو السعال، بالاضافة لأن يكون أنف الأضحية غير مصابًا بالرشح أو الإفرازات، وكذلك فحص فم ولسان الأضحية وتأكد من انه خال من الالتهابات والإفرازات.

- نشاط الحركة ونعومة الصوف

‏ومن العلامات التي أشار عليها هي أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد بالإضافة الى أن يكون الجلد خالي من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏ونوه الطبيب البيطري إلى نقطة هامة وهي أن يكون الاضحية نشيطة الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول وأن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.

و أشار "رضوان" أنه يجب أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها بالإضافة الى نقطة هامه وهي أن لا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه وأن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.