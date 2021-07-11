وكيل «تعليم بورسعيد» يترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية فى يومها الثانى

ترأس الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بحضور كامل أعضائها، وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم حيث يؤدى، اليوم، 2318 طالبًا وطالبة ‏بالشعبة الأدبية ببورسعيد امتحان اللغة العربية.‏

- تنسيق متواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيقًا متواصلًا بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم بورسعيد ‏واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات، مشددًا على تطبيق القرارات الوزارية ‏المنظمة لشئون الامتحانات ومواجهة أى محاولات للغش وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ‏المستجد‎.‎

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وأكد "باهي" أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يتابع عن كثب جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب يوميًا، وتطبيق كافة ‏الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وكذلك توزيع أسئلة الامتحانات وتأمين ‏خطوط سيرها داخل المحافظة.‏

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وأشار إلى أن كل أجهزة المحافظة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في ‏سبيل الوصول بها إلى بر الأمان، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومواجهة ظاهرة الغش بشتى السبل، متمنيًا التوفيق لكل ‏الطلاب.‏

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، أنه انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-/2021، وأدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.



