«الرزق يحب الخفية».. «كمامات محمود» أمام لجان الثانوية توفر مصاريف الكلية

"الرزق يحب الخفية"، مبدأ سار عليه محمود كامل صاحب الـ20 عامًا، حيث استغل امتحانات الثانوية العامة، لبيع الكمامات أمام لجنة بمنطقة حدائق القبة، معتبرًا الإجراءات الاحترازاية لأولياء الأمور، وبعض الطلاب ممن أنساهم القلق والتوتر شراءها مبكرًا.

"5 كمامات بخمسة جنيه"، تردد صوت محمود في صباح يوم الأحد الذي يؤدي به طلاب الشعبة الأدبية امتحان اللغة العربية، وقال لـ"الدستور"، إنه يحرص على استغلال المواسم لبيع بعض الأشياء وكسب بعض المال لتغطية مصروفات كليته.

وتابع محمود، إنه يتولى مسئولية نفسه منذ أن دخل كلية التربية بجامعة عين شمس، واعتاد على محاولة العمل بأي شكل والحصول على مبالغ مالية تساعده في العيش مثل بقية زملائه بسبب عدم قدرة والدته على تحمل مصاريفه بجانب إخوته الأربعة.

وقال إنها لم تكن المرة الأولى له في بيع الكمامات، حيث يبيع الأعلام والكمامات في وقت الانتخابات.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية والبالغ عددهم 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة، اليوم الأحد، تسليم إجابات امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالمواد التي لا تضاف للمجموع عقب انتهاء أعمال اللجان اليوم لرئيس لجنة السير في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2021 بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم ، شددت في تعليماتها لرؤساء اللجان على ضرورة إخطار الطلاب، بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب "عدم اجتياز"، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، نائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي 257 ألفًا و145 طالبًا طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

محمود كامل

محمود كامل

محمود كامل

محمود كامل