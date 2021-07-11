وزير القوى العاملة يتفقد ورش مركز التدريب المهني بحي الكوثر في سوهاج

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ودراجيستا باجفيك آلب، مدير برنامج الأغذية العالمي، وفلوريان جورل مدير فندق هيلتون الأقصر، ورش وأقسام مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وهشام أبو زيد مدير المديرية، والنائب رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، ودعاء عرفة مسئولة البرنامج بالمركز.

وتفقد الوزير أقسام المطبخ، وقسم المغسلة وغرفة التدريب النظري، والخدمات السياحية والغرفة الفندقية المجهزة المعدة داخل الورشة، وأكد ضرورة استمرارية تلك الدورات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الدورات المخطط لها، مع عمل استبيان لاراء المتدربين حول ايجابيات وسلبيات الدورة لتدعيمها بما يراه الشباب ملائما وأكثر احتياجا في تلك الدورات.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج عن المركز الذي تبلغ مساحته 3000 متر وأنشئ عام 2010 وتم تطويره كاملاً في عام 2018 بتكلفة 2.1 مليون جنيه، وتم بناء الدور الثاني، وإضافة ورش جديدة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ويضم المركز ورش: التدريب بالفندق التي تشمل المطبخ، والأغذية والعصائر، والاستقبال، غرفة نوم، مطعم، جناح للإقامة، قاعة تدريب نظري، ومعمل المساحة، وورشة الخياطة والتفصيل، صيانة المحمول والدش، صيانة الأجهزة المنزلية، والسباكة الصحية، ورش التشييد والبناء، والتركيبات الكهربائية.

وأضاف مدير المديرية أنه في العام الماضي تم تنفيذ 13 دورة تدريبية في المركز في كافة المجالات التي يحتاجها سوق العمل.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من كافة الورش وعقد الدورات التدريبية بها، مكلفا الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع المديرية لرفع كفاءة بعض الورش وإدخال ورش جديدة مزودة بأحدث الآلات اللازمة للتدريب.

كما أصدر الوزير تكليفات لمدير المديرية ومسؤولي التدريب بضرورة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريبات في العام الجديد خاصة بعد تجهيز أربع ورش بالتقنيات الحديثة بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي بالأجهزة من شاشات عرض وتابلت مزود بالإنترنت فائق السرعة، فضلا عن الاستفادة من دورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي استفاد منها 20 من مدربي وكوادر مراكز التدريب المهني الثلاث التابعة للمديرية علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وربطها بالتكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

ووجه الوزير رسالة للمتدربين، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في العمل في تلك المهن، والاستفادة من التدريب المقام، ووعد الشباب من المتدربين من الجنسين بتوفير فرص عمل في القطاع السياحي والفنادق الموجودة على مستوى الجمهورية وليس في مكان واحد فقط.

وأوضح الوزير ضرورة إدخال اللغات الأجنبية في مناهج التدريب الفندقي، بحيث يتعلم المتدربين أساسيات الخدمة الفندقية ومسميات الوجبات والحالات والمعدات وأساليب الاتيكيت المعتمدة في الفنادق العالمية.

وأشار الوزير إلى ضرورة الإخلاص في أداء الأعمال وتحمل المسؤولية من جانب المتدربين، وإتقان العمل الذي يختار العمل فيه في أي تخصص من التخصصات الفندقية، خاصة أن مهنة الفندقة عليها الكثير من الطلب من العديد من الفنادق داخل القاهرة وخارجها، بما يستلزم معه الاهتمام بتوفير العمالة المدربة لتلك الجهات.