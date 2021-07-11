أمن القاهرة يضبط 306 ألاف كبسولة دوائية مهربة جمركيا خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة ترويج المستلزمات والأدوية الطبية المهربة جمركيًا وغير المصرح بتداولها، و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في خلال 24 ساعة، من ضبط (306245 كبسولة أدوية- 1200 كيس بودر- 110 كيلو بودرة - 15000 كبسولة فارغة "، وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بحوزة مسؤول عن محل مكملات غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتم ضبط (550 أمبول لعقاقير مخدرة)، بحوزة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية، ومندوب مبيعات، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الساحل.

وتمكنت الجهود من صاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بداخل الصيدلية على (عدد كبيرة من الأقراص والأمبولات والأدوية المختلفة والمستلزمات جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وتمكنت الحملات من ضبط صاحب صيدلية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، وعُثر بداخل الصيدلية على عدد كبير من الأدوية والأمبولات والمستحضرات الطبية جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا ومحظور تداولها داخل البلاد، و بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بنشاطهم غير المشروع بقصد التربح، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة التهريب الجمركي

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” نص عقوبات قانون التهرب من الجمارك

" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.