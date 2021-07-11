ضبط 182 سلاحا ناريا و 188 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن ضبط 182 قطعة سلاح ناري ، 188 قضية مخدرات وتنفيذ 81324 حكم قضائيا متنوعا .

ففي مجال ضبط قضيا المخدرات ، تم ضبط 188 قضية وعثر مع المتهمين على (كمية من مخدر البانجو وزنت 46,413 كيلو جرام، و كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,245 كيلو جرام، و كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,124 كيلو جرام، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,785 كيلو جرام، و كمية من مخدر الشابو وزنت 880 جرام، و كمية من مخدر البودر وزنت 510 جرام، و كمية من مخدر الفودو وزنت 224 جرام، و كمية من مخدر الكيتامين وزنت 120 جرام، و كمية من مخدر الهيدرو وزنت 43 جرام، و كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 جرام، و عدد 1818 قرص مخدر).

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين ضبط 22 متهما، و في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 17 متهما.

كما تم ضبط 373 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط 23519 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية منهم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

- مهام قطاع الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية منعاً وكشفاً .

تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك .

فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية .

ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع .

حصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات .

مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات .

جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.