وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات لمستشفى بئر العبد

وصلت إلى مستشفى بئر العبد المركزي دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات : القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد مدير مستشفى بئر العبد الدكتور تامر حمدي أحمد - في بيان اليوم الأحد - أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا من الجامعات في مختلف التخصصات، مضيفا أن هذا الوفد مستمر في العمل بالمستشفى حتى يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه سبق وصول دفعة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام ؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.