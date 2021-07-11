«كيت ميدلتون» بإطلالة خضراء زمردية في بطولة ويمبلدون للتنس

أنهت دوقة كامبيردج كيت ميدلتون العزل الصحي الذي دخلت فيه منذ أيام، بعد اتصالها بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقررت التوجه إلى بطولة ويمبلدون للتنس، حيث توجت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى على العالم باللقب بعد تغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا في ثلاث مجموعات.

وتعتبر بطولة ويمبلدون الأولى لها في الحصول على اللقب، وهي أيضا المرة الأولى التي يخوض فيها نهائي فردي السيدات ثلاث مجموعات خلال 15 عاماً.

تسلمت آشلي الكأس من كيت ميدلتون، فهي اللعبة المفضلة بالنسبة لها، والتي تحرص على التواجد فيها برفقة الأمير ويليام، وقدمت الكأس بصفتها راعية نادي All England Lawn Tennis and Croquet منذ عام 2016.

وعن إطلالة كيت، فقد عودتنا على الإبهار دائما، ودائما ما تختار اللون الأخضر لتلك المناسبات، فخلال المباراة ظهرت بإطلالة خضراء زمردية بفستان من ماركة إيميليا ويكستيد، مع قصات فضفاضة وكمين قصيرين،

ووفقا لموقع جير ارتدت حذاء أبيض من علامة Jimmy Choo وحقيبة يد صغيرة بيضاء من علامة Mulberry، أما المجوهرات فكانت عبارة عن أحجارا ملونة من أقراط مرصعة بالجمشيت الأخضر والماس والتورمالين، وسوار ذهبي مرصع بأحجار الأكوامارين من علامة Halcyon Days.

وحرصت الدوقة على الظهور بنظارة شمسية لونها بني، مع قناع وجه من الماركة العالمية المعروفة أمايا كيدز.

بطولة ويمبلدون لكرة المضرب هي أقدم بطولة في رياضة تلك الكرة، وتقام خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن، وتستمر أحداثها لفترة أسبوعين، ويظهر فيها كبار النجوم والنجمات وبإطلالات رائعة، وهذه السنة حضرت فيها بريانكا شوبرا وتوم كروز وعائلة كيت ميدلتون والدتها كارول ووالدها مايكل وشقيقتها بيبا برفقة زوجها.

وتعد ممارسة الرياضة من طقوس العائلة الملكية في إنجلترا، الكبار والصغار على حد سواء، وتتلقى دوقة كامبرديج كيت ميدلتون دروسًا في الرياضة بنادى هورلينجهام، وانضم لها الأمير جورج، الأميرة شارلوت، والأمير لوي.