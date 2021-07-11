حقق 40 ألف جنيه فقط.. رفع «أحمد نوتردام» من دور العرض بعد انخفاض إيراداته

بدأت دور العرض السينمائي رفع فيلم “أحمد نوتردام” بطولة الفنان رامز جلال، من القاعات بعد تراجعه في الشباك خلال الأيام الماضية قبل عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع عرض فيلم “مش أنا” لتامر حسني، وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز.

ووصلت إيرادات الفيلم الكلية أمس السبت، 40 ألف جنيه فقط، وهو ما جعل السينيمات تبدأ في رفع “أحمد نوتردام” بطولة رامز جلال.

الفيلم الجديد يقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال بمشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل، والفنان خالد الصاوي، والفنان الشاب حمدي الميرغني، والنجم بيومي فؤاد، ويقدم الفيلم الجديد فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق، إلى أن يوقع «رامز»، الذى يجسد شخصية الصحفي، بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.

تدور أحداث فيلم "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحداب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه، ويعد فيلم أحمد نوتردام هو التعاون السادس بين المؤلف لؤي السيد، ورامز جلال، حيث حققا معًا نجاحًا كبيرًا على مستوى السينما بعد أفلام «سبع البرمبة، رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتي وزوجتي، غش الزوجية».

وقبل هذا الفيلم حقق رامز جلال نجاحا كبيرا بفيلم "سبع البرمبة" عام 2019 بمشاركة جميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بتقمص عدة شخصيات مختلفة، ليتمكن من الوصول إلى قلب زوجته بعد إصابتها بعلة نفسية جعلتها تنسى وجوده.

وكان فيلم مش أنا بطولة تامر حسني من أهم اسباب لقلة إيرادات أحمد نوتردام لرامز جلال والفيلم بطولة حلا شيحة، الفنانة القديرة سوسن بدر، حجاج عبد العظيم، عصام السقا، محمد الجوهري، فايز المالكي وعدد من كبير من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا، الفنان إياد نصار،تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لـ حسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي ويعرض بعدد كبير من دور العرض السينمائي.