ميناء الإسكندرية يستقبل 260 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2313 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 23 سفينة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 26 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 8244 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

كانت قد انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه والدخيلة، خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد 214948 طن، بينما بلغ عدد الحاويات المتداولة صادر منها و وارد 882 حاوية مكافئة.

وفى ذات السياق فقد بلغ عدد سفن الوصول والمغادرة 36 سفينة بينما عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا بميناءى الإسكندرية والدخيلة 38 سفينة، كما تم دخول وخروج عدد 12018 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

وكانت قد انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، والدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها و الوارد 171623طن، بينما بلغ عدد الحاويات المتداولة صادر و وارد 2230 حاوية مكافئة، و فى ذات السياق فقد بلغ عدد سفن الوصول و المغادرة 61سفينة، بينما عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ 35 سفينة ،هذا و قد تم دخول وخروج عدد 7459شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضى.