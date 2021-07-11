نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الفتح

قام المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط بجولة تفقدية بمركز الفتح لمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تفقد موقع إنشاء مجمع الخدمات بقرية بني زيد ضمن مشروعات قري الريف المصري كما تفقد أعمال التطوير ببعض المدارس ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الواسطي.

وأشار إلى أن العمل يسير في إطار من التعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والغير حكومية لنهو المشروعات بالكفاءة المطلوبة وفي الوقت المحدد لها.

رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركز والوحدات المحلية.

هذا وقد أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي استمرار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " طبقاُ للجدول الزمني المحدد لها لتحقيق الأهداف المنشودة من المبادرة والتي تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوي الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة مشيداً بالآثار الإيجابية للمبادرة في إشعار المجتمع الريفي بفارق إيجابي في مستوي معيشته وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعها.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للاصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان " www.egcovac.mohp.gov.eg " للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حياة كريمة بالقرى ونائبه يتفقد مشروعات بقريتي بني زيد والواسطى (6)

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حياة كريمة بالقرى ونائبه يتفقد مشروعات بقريتي بني زيد والواسطى (8)

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حياة كريمة بالقرى ونائبه يتفقد مشروعات بقريتي بني زيد والواسطى (11)

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة حياة كريمة بالقرى ونائبه يتفقد مشروعات بقريتي بني زيد والواسطى (9)