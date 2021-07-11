متدربو البرنامج الرئاسي يزورون متحف كفر الشيخ القومي

قام متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLE، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة بكفر الشيخ، بزيارة المتحف القومي بالمحافظة، وذلك ضمن برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وضم وفد المتدربين كلا من: طارق السيد مصطفى مرسي، كيميائي سلامة وصحة مهنية أول بوزارة القوى العاملة، وائل حنفي حسين مصطفى، مسئول ملف التعاون الإقتصادي مع دول غرب ووسط وجنوب آسيا بقطاع التعاون الآسيوي بوزارة التعاون الدولى ، كريم جمعة السماحي، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، وذلك برفقة أحمد محمد عبد العليم، مدير مكتب نائب المحافظ ، إذ كان في إستقبالهم الدكتور أسامة فريد، مدير عام المتحف، وبعض من أمناء المتحف.

ومن خلال جولة إرشادية بالمتحف إصطحبهم فيها بعض من الأمناء، وذلك للتعرف على تاريخ محافظة كفر الشيخ والأهمية التاريخية للمحافظة كعاصمة الإقليم الشمالي قبل توحيد القطرين، كما تم إلقاء الضوء على فكرة سيناريو العرض المتحفي، وكذلك أبرز وأهم القطع الموجودة بالمتحف.

وفي نهاية الزيارة أبدى الزوار بالغ سعادتهم عن ما لمسوه من حفاوة إستقبال وضيافة، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية مع فريق عمل متحف كفر الشيخ ، إذ تمت الزيارة بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار ڤيروس كورونا من إرتداء الكمامات الطبية والإلتزام بالمسافات الآمنة من خلال التباعد الإجتماعي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف، قامت المحافظة بإعداده لهم، وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.