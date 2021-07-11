«تاج الدين»: التطعيم بلقاح كورونا قد يقي من الإصابة بالفيروس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد يحد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وقد يقى من الإصابة بالفيروس.

وأكد أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة على ملتقى لقاحات فيروس كورونا المستجد، في كافة مراكز التطعيم بالجمهورية.

وأشار إلى إن التطعيم الخاص بفيروس كورونا هو مضاد للفيروس ولكن لا يعطي مناعة نهائية ضد الفيروس، موضحًا أن لقاح فيروس كورونا يماثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية والتي يتكرر تطعيمها كل سنة.

وأكد أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدا المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يتم استقبال المترددين على مراكز لقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت 10 مليون جرعة، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتها ومأمونيتها من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

أشارت إلى أنه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.e ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.