الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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5 نصائح لطلاب الثانوية لأداء أفضل في امتحان اللغة الإنجليزية.. تعرف عليها

طلاب يؤدون الامتحانات
طلاب يؤدون الامتحانات

يخضع طلاب الثانوية العامة إلى أداء مادة اللغة الإنجليزية، غدًا الاثنين، ورغم حديث الطلاب عن صعوبة امتحان اللغة العربية، إلا أن مادة اللغة الأجنبية على مدار السنوات تمثل شبحًا مخيفًا للطلاب، وحتى تكون تجربة طلاب هذا العام أكثر حظًا من الذين سبقوهم.

وتقدم “الدستور” خلال السطور التالية نصائح عامة للتعامل مع اللغات الآخري، بحسب ما ذكرها موقع wikihow.

نصائح لأداء جيد في مادة الإنجليزي بالثانوية العامة:

تنظيم الإجابة:

يحب أن تترك مسافة بين كل كلمة والتى تليها لتسهيل قراءة المصحح لإجاباتك.

تقسيم الأسئلة:

قم بتقسيم عدد الأسئلة على الوقت، فإن كان الامتحان يضم على سبيل المثال 20 سؤال ومدة الامتحان ساعتين، فيجب ألا تتجاوز مدة إجابتك على السؤال الواحد خمس دقائق.

التركيز:

عند القيام بالإجابة على سؤال بعينه لا تتركة إلى آخر قبل أن تنتهي من عملية الإجابة عليه، لأنك بذلك تضيع الوقت وتشتت ذهنك في أكثر من ناحية، ويمكن أن تبدل إجابة مكان آخرى.

المراجعة:

عندما تبدأ فر مرحلة مراجعة الإجابات يجب عليك أن تراجع على ورقتك وكأنك تجاوب على الامتحان من البداية مرة أخرى، لأن ذلك يساهم فى توليد أفكار جديدة لجوانب قد تكون سقطت سهواً منك فى الإجابة عليه للمرة الأولى، ومن المهم أيضًا أن تتجنب مراجعة الأسئلة والإجابات عند خروجك من الامتحان لأن اكتشاف الإجابة على شيء بشكل خاطئ، سوف يصيبك بالإحباط ويؤثر على أدائك في الامتحانات القادمة.

الأسئلة التي لا تعرفها:

إذا واجهت سؤالا لا تعرف إجابته اتركه للنهاية، وأجب على السؤال الذى تعرف إجابته أولاً، ثم يمكنك أن تعود للإجابة عليه بعد الإنتهاء من إجابة الأسئلة كاملة.

جدير بالذكر أن مارثون الثانوية العامة بدأ منذ أمس، العاشر من يوليو، ومستمر حتى الثاني من أغسطس، كما يتخلله أجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 19 يوليو وحتى 23 يوليو.

الثانوية العامة اللغة الإنجليزية طريقة الاجابة على امتحان الانجليزي اسئلة الانجليزي ثانوي عام

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وائل لطفي

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