محافظ بورسعيد: حملة لإزالة التعديات بقرية الرضوان

محافظ بورسعيد : حملة لازالة التعديات بقرية الرضوان بجنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، عن استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة بجنوب بورسعيد ، فى إطار خطة الدولة لاسترداد ممتلكات الدولة واستغلالها فى المشروعات القومية التى تخدم الصالح العام ومنع التعدى والبناء بدون ترخيص.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب برئاسة أحمد زغلف شنت حملة حملة لإزالة التعديات علي أراضى الدولة بقرية الرضوان بشباب الخريجين جنوب بورسعيد ، أسفرت عن تنفيذ ٦ قرارات ازالة تعدي وبناء بدون ترخيص.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار إزالة كافة أشكال التعديات على أراضى وممتلكات الدولة وعدم السماح بعودتها مجددا وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وفي شأن آخر ترأس الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بإمتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى بحضور كامل أعضائها وذلك بمقر ديوان مديرية التربية والتعليم حيث يؤدى اليوم 2318 طالبا وطالبة ‏بالشعبة الأدبية ببورسعيد إمتحان اللغة العربية.‏

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم بورسعيد ‏واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة إنتظام سير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات، مشددا على تطبيق القرارات الوزارية ‏المنظمة لشئون الإمتحانات ومواجهة أى محاولات للغش وتوفير كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ‏المستجد‎.‎

وأكد باهى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتابع عن كثب جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب يوميا وتطبيق كافة ‏الإجراءات الوقائية والإحترازية حرصا على سلامة الطلاب والقائمين على الإمتحانات وكذلك توزيع أسئلة الإمتحانات وتأمين ‏خطوط سيرها داخل المحافظة.‏

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وأشار الدكتور نبوى إلى أن كل أجهزة المحافظة يتم التنسيق بينها من أجل تحقيق عملية إمتحانية يسودها الإلتزام والإنضباط في ‏سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومواجهة ظاهرة الغش بشتى السبل متمنيا التوفيق لكل ‏الطلاب.‏