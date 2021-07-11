الأجهزة الأمنية تضبط 1542 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1542 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرز القضايا التي تم ضبطها كالتالي:

ضبط (2 طن هياكل وأحشاء دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1.95 طن دواجن كاملة – فليه – كبد وقوانص) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1.39 طن أسماك سالمون) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (35.4 طن نشا – عسل - جلوكوز) معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط (21.45 طن ملح طعام) بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (2,22 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك مصنع لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (10 طن أعلاف حيوانية) بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (4 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد (31) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (2810) عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.