الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى

فن

بـ8 مليون و260 ألف جنيه.. «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يواصل تصدره لشباك التذاكر

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق فيلم “البعض لا يذهب للماذون مرتين”، أمس، إيرادات بلغت مليون و917 ألف جنيه، ليصل مجموع إيراداته إلى 8 مليون و260 ألف جنيه.

واستطاع فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، التفوق على منافسه تامر حسني بفيلم “مش أنا” الذي تراجع للمركز الثاني.

ونجح الفيلم في اعتلاء المركز الأول بشباك التذاكر المصري، خلال يومه الأول، من خلال تحقيقه إيرادات مرتفعة  للغاية، على مدار ساعاته الأولى، بعد إطلاقه بالعرض الخاص يوم الثلاثاء الماضي.

دور كريم عبد العزيز

يجسد كريم عبد العزيز أكثر من شخصية في الفيلم، من بينها الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.

وبدأ نجوم الفيلم في الترويج للعمل عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية خاصة وأن كريم عبد العزيز يحظى بشعبية جماهيرية كبيرة.

وينافس الفيلم مجموعة كبيرة من الأفلام خلال موسم عيد الأضحى الذي  ينطلق بعد أيام قليلة مثل “مش أنا” لتامر حسني، و “العارف”، بطولة النجم أحمد عز، وعدد كبير من الأعمال الضخمة الأخرى التي تستمر حتى بعد العيد.

أبطال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يشارك في البعض لا يذهب للمأذون مرتين، عدد كبير من نجوم الكوميديا، منهم ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

وحقق برومو الفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز مشاهدات عالية عقب طرحه، ووصلت مشاهداته إلى 8 ملايين على صفحة الشركة المنتجة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وكذلك صفحة النجم كريم عبد العزيز، والنجمة دينا الشربيني، وسط تفاعل كبير من الجمهور لعودة النجم كريم عبد العزيز للسينما من جديد.

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وائل لطفي

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