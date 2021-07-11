الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال مسجد كرموز بالإسكندرية: يحتاج للترميم والفرش

النائب محمد جبريل
النائب محمد جبريل

تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الأوقاف والآثار، بشأن الحالة المتردية والإهمال الجسيم الذي يعاني منه واحد من أقدم مساجد غرب الإسكندرية، وهو مسجد “كرموز” الكائن في 6 شارع كرموز.


وذكر النائب، في طلب الإحاطة، أن المسجد مر على إنشائه أكثر من 200 سنة، مما يعد أحد المساجد الأثرية والتي يجب الحفاظ عليها بالصورة التي تليق به كونه أحد المساجد التي تحمل إشعاع روحي في منطقة كرموز.


وأضاف أن المسجد في حاجة ملحة للترميم والفرش حتى نحافظ عليه من الانهيار، حيث يعد المسجد منارة إسلامية لسكان كرموز، أحد أعرق أحياء الإسكندرية وأكثرها كثافة سكانية، مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

كان قد افتتح النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب بالدائرة الرابعة مقرا انتخابي بمحرم بك، وذلك بحضور مجموعة من نواب وقيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية.

 

صور صورة وزير أحياء مجلس النواب الاثر لجنة عرق لدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توقعات ببدء موجة رابعة من كورونا في الشتاء

وزير التعليم: التصحيح الجديد لن يهدر فرص طلاب الثانوية فى «كليات أحلامهم»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

«الصحة» تستقبل دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام

رسميًا.. شطب دعوى تعويض قناة السويس من «إيفرجيفين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

صور

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات