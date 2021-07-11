برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إهمال مسجد كرموز بالإسكندرية: يحتاج للترميم والفرش

تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الأوقاف والآثار، بشأن الحالة المتردية والإهمال الجسيم الذي يعاني منه واحد من أقدم مساجد غرب الإسكندرية، وهو مسجد “كرموز” الكائن في 6 شارع كرموز.



وذكر النائب، في طلب الإحاطة، أن المسجد مر على إنشائه أكثر من 200 سنة، مما يعد أحد المساجد الأثرية والتي يجب الحفاظ عليها بالصورة التي تليق به كونه أحد المساجد التي تحمل إشعاع روحي في منطقة كرموز.



وأضاف أن المسجد في حاجة ملحة للترميم والفرش حتى نحافظ عليه من الانهيار، حيث يعد المسجد منارة إسلامية لسكان كرموز، أحد أعرق أحياء الإسكندرية وأكثرها كثافة سكانية، مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

كان قد افتتح النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب بالدائرة الرابعة مقرا انتخابي بمحرم بك، وذلك بحضور مجموعة من نواب وقيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية.