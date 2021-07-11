يضم 14 أغنية.. شاهد أغنيات ألبوم نانسي عجرم الجديد

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أمس السبت جميع أغنيات ألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل أسم “نانسي 10” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ويضم الألبوم 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسي والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية وهذا الشكل الذي تحرص دائما نانسي عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها في مصر والوطن العربي.

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت الصور في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أغنيات ألبوم نانسي عجرم الجديد

أغنية حبك بيقوي

وطرحت نانسي عجرم أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان “حبك بيقوي” وذلك منذ شهر تقريبا على طريقة الفيديو كليب وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والمحلن وليد سعد، والموزع الموسيقي هاني يعقوب.

أغنية مشكلتك الوحيدة

وتعاونت فيها نانسي عجرم مع كل من الشاعر الغنائي علي المولى، والمحلن أيمن قميحة، والموزع الموسيقي باسم الرزق.

أغنية جايه معاك

تعاونت فيها نانسي عجرم مع كل من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

أغنية بدي حدا حبو

وتعاونت فيها نانسي عجرم مع كل من الشاعر الغنائي أحمد ماضي، والمحلن زياد برجي والموزع الموسيقي هادي شرارة.

أغنية ما تعتذر

من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع موسيقي باسم رزق.

أغنية هيدا أنا

وتعاونت فيها نانسي عجرم مع كل من الشاعر الغنائي اميل فهد، والمحلن يحيى الحسن والموزع الموسيقي باسم رزق.

أغنية يا ناس قولولي

وتنتمي أغنية يا ناس قولولي إلى اللهجة الخليجية، وتعاونت فيها نانسي عجرم مع كل من الشاعر الغنائي كريستل غانم، والمحلن يحيى الحسن والموزع الموسيقي باسم رزق.

أغنية مية وخمسين

وتعاونت نانسي عجرم في أغنية مية وخمسين مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن نبيل خوري، والموزع الموسيقي باسم رزق.

أغنية ياما

وشارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة نانسي عجرم في أغنية ياما، بالإضافة إلى كل من الملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

أغنية على شانك

على شانك من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني يعقوب.

أغنية حاجات خصوصية

حاجات خصوصية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شتا، والملحن حمدي صديق، والموزع الموسيقي محمد مصطفى.

أغنية عاتب و لوم

عاتب و لوم من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عرفان، والملحن محمد رحيم ، والموزع الموسيقي محمد مصطفى.

أغنية حياة

أغنية حياة من كلمات الشاعر الغنائي محمد رفاعي، والملحن وليد سعد ، والموزع الموسيقي هادي شرارة.

أغنية سلامات

أغنية سلامات من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي هادي شرارة.