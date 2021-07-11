مرض دلال عبدالعزيز يؤجل عرض فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

اضطرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “تسليم أهالي” والذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم في أول بطولاتها المطلقة في السينما تأجيل عرض الفيلم نظرا لمرض الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي ما زالت تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به قبل 70 يوما.

وعلمت الدستور أن دنيا سمير غانم اتفقت مع الجهة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه لمطلع عام 2022 لحين الاطمئنان على صحة والدتها.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم قد انتهت من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالي"، والذي تعود من خلاله لعالم الشاشة العملاقة.

دور دنيا سمير غانم في “تسليم أهالي”

ويقدم النجمين بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز شخصيات تجار مخدرات ضمن أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم شخصية ابنة دلال عبد العزيز من خلال فتاة تدعى "زاهية" وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي.



ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".

أبطال فيلم تسليم اهالي

فيلم "تسليم أهالي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

على جانب اخر تنتظر دنيا سمير غانم شفاء النجمة دلال عبد العزيز للعودة لاستئناف تصوير مسلسل “عالم موازي” الذي خرج من الماراثون الرمضاني الماضي ، وذلك بعد إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال، حيث كان من المفترض عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان لتضمنه 15 حلقة فقط وكان من المقرر عرضه على شاشة الحياة.

المسلسل يحمل اسم “عالم موازي”، ويشارك في بطولته الفنان علي ربيع، والفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، وكذلك الممثلون شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحا كبيرا من مسلسلهما «في بيتنا روبوت»، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط.