الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مرض دلال عبدالعزيز يؤجل عرض فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

اضطرت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “تسليم أهالي” والذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم في أول بطولاتها المطلقة في السينما تأجيل عرض الفيلم نظرا لمرض الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي ما زالت تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا الذي أصيبت به قبل 70 يوما. 

وعلمت الدستور أن دنيا سمير غانم اتفقت مع الجهة المنتجة للفيلم تأجيل عرضه لمطلع عام 2022 لحين الاطمئنان على صحة والدتها. 

وكانت النجمة دنيا سمير غانم قد انتهت من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالي"، والذي تعود من خلاله لعالم الشاشة العملاقة.

دور دنيا سمير غانم في “تسليم أهالي” 

ويقدم النجمين بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز شخصيات تجار مخدرات ضمن أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم  شخصية ابنة دلال عبد العزيز من خلال فتاة تدعى "زاهية" وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي.

ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة". 

أبطال فيلم تسليم اهالي

فيلم "تسليم أهالي" يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي. 

على جانب اخر تنتظر دنيا سمير غانم شفاء النجمة دلال عبد العزيز للعودة لاستئناف تصوير  مسلسل “عالم موازي” الذي خرج  من الماراثون الرمضاني الماضي ، وذلك بعد إصابة دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز وهشام جمال، حيث كان من المفترض عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان لتضمنه 15 حلقة فقط وكان من المقرر عرضه على شاشة الحياة.

المسلسل يحمل اسم “عالم موازي”، ويشارك في بطولته الفنان علي ربيع، والفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم، وإسلام إبراهيم، وكذلك الممثلون شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحا كبيرا من مسلسلهما «في بيتنا روبوت»، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط.

دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز مرض دلال عبد العزيز تأجيل عرض فيلم تسليم اهالي فيلم تسليم اهالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

مصدر بـ«الصحة»: توقعات ببدء موجة رابعة من كورونا في الشتاء

وزير التعليم: التصحيح الجديد لن يهدر فرص طلاب الثانوية فى «كليات أحلامهم»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

«الصحة» تستقبل دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام

رسميًا.. شطب دعوى تعويض قناة السويس من «إيفرجيفين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

صور

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

وتنساب يا نيل حرا طليقا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولة أممية تطالب إسرائيل برفع الإغلاقات المفروضة على قطاع غزة

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات