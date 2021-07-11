«قتل وسرقة وتعذيب».. أبرز أزمات الفنانات مع الخادمات

بعد انتشار وقائع وشائعات على «السوشيال ميديا»

شهدت الفترة الأخيرة وجود عدد من الوقائع وكذلك الشائعات حول أزمات للفنانات والفنانين مع الخادمات، وكان هناك عدد من النجوم قد أدينوا بالفعل بتعذيب خادماتهم وآخرين كانوا ضحايا جرائم سرقة، نستعرض أبرزهم في السطور التالية.

ياسمين عبد العزيز

كذب الفنان أحمد العوضي ما نشرته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعذيب الفنانة ياسمين عبد العزيز لخادمتها، وقال: «هناك صفحة أعدت خصيصا لياسمين، تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام، أنا لن أتجاوز احتراما للجميع وأرجو من تسول له نفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة».

يذكر أن صفحة تدعى حقوق المرأة - وهي صفحة غير موثقة- ، كانت وراء إثارة حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما نشرت رسائل ووثائق وصلت إليها من البعض تفيد باتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية.

اتهام مروة عبد المنعم بالتسبب في وفاة خادمتها

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تقدم والد الفتاة ''ر''، ويعمل خفيرًا بإحدى الوحدات السكنية، ببلاغ لقسم شرطة الهرم اتهم فيها الفنانة الشابة مروة عبد المنعم، وزوجها المخرج حسام الشاذلي، بالتسبب في وفاة ابنته رحاب التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي تعمل خادمة لديهما.

وأفاد العامل، أن ابنته تعمل لدى الفنانة وزوجها منذ عدة أشهر، إلا أنه فوجئ بخبر وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، نتيجة إصابتها بحالة إعياء أثناء استحمامها، ولكن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة طبيعية وتم تنازل والد الفتاة وحفظ التحقيقات في القضية.

سجن وفاء مكي لتعذيب خادمتها

في عام 1998 عملت فتاتان تدعيان «مروة و هنادي»، كخادمتين لدى الفنانة وفاء مكي، وبعد مرور 3 سنوات ، عادت مروة إحدى الخادمتين إلى قريتها في المنوفية وعلى جسدها آثار تعذيب شديدة وحالتها الصحية متدهورة، وقالت الخادم وقتهاة لأهلها إنها تعرضت للتعذيب والكي بالنار في كامل جسدها هي والخادمة الأخرى من الفنانة وفاء مكي بسبب إخبار زوج الفنانة بشيء يخصها، وأجبرتها على تسجيل اعتراف بسرقة مشغولات ذهبية وخاتم ألماس.

أسرة الخادمة قامت بتحرير محضر ضد وفاء مكي ، وقامت النيابة بعرض الفتاتين على الطب الشرعي وثبت تعرضهما لتعذيب وحشي لمدة 21 يوما بمنزل الفنانة.

هربت وفاء مكي وأسرتها لمدة أسبوعين لكن في النهاية تم القبض عليها وتم تقديمها لمحاكمة عاجلة، وفي ديسمبر 2001، قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة الفنانة وفاء مكي، بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعًا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد.

خادمة الفنانة كوكي تسرق سيارتها

أعلنت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، عن سرقة سيارتها، مستعينة بقسم الشرطة في تحرير بلاغ يفيد بسرقتها لمساعدتها وتتهم خادمته بسرقتها.

وقال الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أن الخادمة هي من وراء حادث السرقة، ونجحت المباحث في استعادتها، قائلة: «إحنا في أمان.. وفعلا تحيا مصر».

«جنايني» أوغندي يسرق «حلق ألماظ» من بسمة وهبة

وتعرضت الإعلامية بسمة وهبة للسرقة على يد خادمها الخاص، الذي حضر للعمل في حديقة الفيلا الخاصة بها، في 6 أكتوبر، والذي استولى على «قرط ألماظ».

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادم الأوغندي، وكشفت التحريات وقتها أن المتهم كان يعمل لدى الإعلامية منذ أسبوعين «جنايني» لحديقة الفيلا.

خادمة سنغالية تسرق ماجدة زكي

تعرضت الفنانة ماجدة زكي أيضًا لحادث سرقة على يد خادمتها السنغالية، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، تتهم فيه خادمتها بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من فيلتها الخاصة.

وجاء في البلاغ أن الفنانة ماجدة زكي فقدت بعض متعلقاتها الشخصية والملابس، واتهمت الخادمة السنغالية «آوه» التي تعمل لديها، وبالفعل ألقي القبض على الخادمة وبحوزتها المسروقات التي فقدتها الفنانة.

بحريق مفتعل.. الخادةة تسرق مجوهرات نيرمين الفقي

ولم تنجو الفنانة نيرمين الفقي من السرقة على يد خادمتها، التي استغلت وجودها بمفردها في المنزل، وافتعلت حريق أمام غرفة نوم الفنانة حتى تتمكن من اقتحامها ودخولها، وكسرت الخادمة الخزينة واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن «3 خواتم ألماظ، حلق ألماظ، وطقم ذهب»، بالإضافة إلى عدد من الساعات والإكسسوارات الذهبية، وسرقة 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو.

وتقدمت نيرمين الفقي ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، حين اكتشفت سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من خزينة غرفة نومها، متهمة خادمتها بفعل ذلك، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادمة التي كانت تدعى «شيرين» وتبين أنه سبق ضبطها قبل ذلك في 6 قضايا سرقة.

سرقة 219 قطعة مجوهرات من صفاء أبو السعود

كانت تعرضت الفنانة صفاء أبو السعود، للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه، الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك «صفاء» لتلك المصوغات باهظة الثمن.

وتحولت قضية سرقة صفاء أبو السعود، إلى قضية رأي عام آنذاك، ووضعتها الأزمة في مواجهة التساؤلات، لتقوم بالإفصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل، مالك قنوات ART الفضائية.

وبعد ذلك، تم إلقاء القبض على الخادمة، عن طريق الصدفة، عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات وكشف أن مصدرها هي الخادمة.