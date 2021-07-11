الأحد 11 يوليو 2021
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عالم

صحيفة إيطالية: فوز «آبي أحمد» في الانتخابات التشريعية لم يكن نزيهًا

آبي أحمد
آبي أحمد

قالت صحيفة ilpost الإيطالية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد» فاز في الانتخابات التشريعية التي لم تكن حرة أو نزيهة.

وفاز حزب «آبي أحمد» في انتخابات تجديد البرلمان في إثيوبيا بأغلبية كبيرة جدًا، مما سيسمح له بالبقاء في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى.

وبحسب الحكومة الإثيوبية، كان من المفترض أن يتمتع الإثيوبيين بالحرية الحقيقية بعد عقود من الديكتاتورية، ونجاح ديمقراطي كبير للبلاد، لكن معظم المراقبين الدوليين حكموا عليهم بشكل مختلف بسبب موقف أحمد الاستبدادي المتزايد، الذي لم يسمح في بعض الدوائر بالتصويت، وفي مناطق أخرى استخدم أساليب قمع وترهيب المعارضة. 

وبالنسبة لبعض الدوائر التي لم يسمح فيها الوضع بتنظيم التصويت ، يجب أن يكون التصويت في 6 سبتمبر و لكن بالنسبة لاقليم تيجراي، لم يتم تحديد موعد محدد ،ووفقًا للأمم المتحدة ، يعيش مئات الآلاف من الأشخاص في تيجري في وضع إنساني مأساوي.

وفي سياق ذي صلة، قال موقع secret-defense الفرنسي إن رئيس الوزراء الأثيوبي «آبي أحمد» بات الآن في موقف ضعيف للغاية، حيث انقلبت موازين القوة التي كان يرتكز عليها بعد فشله وانسحاب قواته من إقليم تيجراي.

وقال الموقع الفرنسي إنه بعد ثمانية أشهر من الهجوم الذي شنه الجيش الفيدرالي الإثيوبي على منطقة تيجراي المنشقة، انقلب ميزان القوى على الأرض حيث سيطر المتمردون على عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلي، وازداد ضعف أبي أحمد وازدادت الانتقادات ضده  بسبب إدارته للأزمة.

وتابع الموقع: بعد طرد قوات إقليم تيجراي من عاصمة منطقتهم في نوفمبر 2020، استعادت القوات الانفصالية التيجرايان السيطرة على ميكيلي في 28 يونيو.

 وكتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وهو أحد الصحفيين القلائل الموجودين في الموقع: " نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، ملوحين بالأعلام وأطلقوا الألعاب النارية عندما علموا بالاستيلاء على المدينة" .

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