«إفريقية النواب»: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القطاع الصحي بجنوب السودان

وجه النائب رزق جالي نصر الله، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه المستمر في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة في القطاع الصحي للدول الافريقية بصفة عامة ولدولة جنوب السودان بصفة خاصة.

وأشاد "جالي"، في بيان اليوم، بزيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدولة جنوب السودان، مؤكداً أهمية لقاء الوزيرة مع مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية الفريق أول “توت جلواك”، وذلك في ختام زيارتها إلى دولة جنوب السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الإفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، بحضور سفير مصر لدى جوبا، السفير محمد قدح، والقنصل المصري أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وأكد أن هناك تقديرا كبيرا للدور الذى تقوم به مصر تجاه دولة جنوب السودان ، مشيرا الى أن أكبر دليل على ذلك توجيه الفريق أول “توت جلواك” مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر والاهتمام الخاص بدولة جنوب السودان، معربًا عن تقديره الكامل لذلك الدعم المستمر والدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم القطاع الصحي بدولة جنوب السودان من خلال إرسال الأدوية والمستلزمات والمساعدات الطبية فضلًا عن القوافل الطبية العلاجية بشكل مستمر.

وتابع: كما ثمن الفريق أول "توت جلواك" مجهودات جمهورية مصر العربية في الدعم الملحوظ الذي تشهده دولة جنوب السودان، وزيادة أوجه التعاون المستمر في القطاع الصحي، متمنيًا أن يحفظ الله مصر وشعبها، كما نقل تحياته للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، معربًا عن رغبته في زيارة جمهورية مصر العربية قريبًا.

كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بالمشروعات التي استعرضتها الدكتورة هالة زايد خلال الزيارة لتنفيذها داخل جنوب السودان ومنها عدد من المشروعات التي سيتم إنجازها من تطوير وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية بمدينتي (بور وأكون) بجنوب السودان، حيث أعلنت الوزيرة عن تنفيذ مشروعات صحية سنوية هدية من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، حيث سيتم إدراج تلك المشروعات ضمن خطة خطة وزارة الصحة والسكان السنوية إضافة إلى تأكيدها أن مصر سوف تتولى إنشاء مستشفى جديد في مدينة (بور) على أعلى مستوى وبأحدث التجهيزات الطبية، وتضم كافة التخصصات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بجنوب السودان، وذلك بسعة ٥٠ سريرًا وغرفتي عمليات، كما حرصت الوزيرة على لقاء مهندس المقاولات المصري هناك والاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ المستشفى.