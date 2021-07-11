«لوموند»: انتخابات أثيوبيا اتسمت بالقمع و«آبي أحمد» فاشل

قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الانتخابات التشريعية الإثيوبية التي فاز بها رئيس الوزراء «آبي أحمد» كانت وحشية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أراد الحصول على الدعم الشعبي رغم افتقار بلاده للإصلاحات السياسية والاقتصادية، خاصة أن ما قام به في إقليم تجراي شوه صورته عالميًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن «آبي أحمد» وعد بأن تكون الانتخابات التشريعية في بلاده الأكثر ديموقراطيًا، لكنها اتسمت بالقمع والتلاعب.

وقالت لوموند الفرنسية، إن «آبي أحمد» الذي وعد بتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية في أثيوبيا انهارت شعبيته تماما في الداخل الإثيوبي لاسيما مع العملية العسكرية في تيجراي والمجاعة التي سيصل إليها سكان تيجراي.

وتابعت لوموند: تم تأجيل التصويت على الانتخابات مرتين، بسبب جائحة فيروس كورونا ، ومن ثم منح مزيد من الوقت للجنة الانتخابية التي تواجه تحديات لوجستية وعلى الرغم من هذا التأخير ، لم يتم التصويت في حوالي خُمس الدوائر الانتخابية في البلاد البالغ عددها 547 ، بسبب مشاكل لوجستية أو عنف عرقي تصاعد في عهد أبي بينما يجب أن تصوت غالبية الدوائر الانتخابية المفقودة فى 6 سبتمبر.

كما قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية مثل مؤتمر أورومو الفيدرالي (OFC) وجبهة تحرير أورومو (OLF) الاقتراع ، ونددت باعتقال بعض من قادة هذه الأحزاب.

وفي سياق ذي صلة، قال موقع secret-defense الفرنسي إن رئيس الوزراء الأثيوبي، بات الأن في موقف ضعيف للغاية، حيث انقلبت موازين القوة التي كان يرتكز عليها بعد فشله وانسحاب قواته من إقليم تيجراي.

وقال الموقع الفرنسي إنه بعد ثمانية أشهر من الهجوم الذي شنه الجيش الفيدرالي الإثيوبي على منطقة تيجراي المنشقة، انقلب ميزان القوى على الأرض حيث سيطر المتمردون على عدة مناطق، بما في ذلك العاصمة الإقليمية ميكيلي، وازداد ضعف أبي أحمد وازدادت الانتقادات ضده بسبب إدارته للأزمة.

وتابع الموقع: بعد طرد قوات إقليم تيجراي من عاصمة منطقتهم في نوفمبر 2020، استعادت القوات الانفصالية التيجرايان السيطرة على ميكيلي في 28 يونيو.

وكتب مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ، وهو أحد الصحفيين القلائل الموجودين في الموقع: " نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع ، ملوحين بالأعلام وأطلقوا الألعاب النارية عندما علموا بالاستيلاء على المدينة" .