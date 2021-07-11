تداول إجابات «عربي الأدبي» على السوشيال ميديا

تداول طلاب إجابات لامتحانات مادة اللغة العربية التي يمتحنها اليوم طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفا و28 طالبا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

واليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفا و145 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.