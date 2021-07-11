الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة طامية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة

قام ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية بالمرور ومتابعة سير العمل في لجان امتحانات الثانوية العامة بنطاق المركز، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازبة بجميع المدارس الخاصة بالامتحانات.

كما تم توفير سيارات الكهرباء كإجراء احترازي لمواجهة أي أعطال بالكهرباء وللدفع بسيارات المياه في حاله انقطاع مياه الشرب، والتأكد من تجهيز بوابات التعقيم الذاتي وأجهزة قياس درجة الحرارة وتطبيق المسافة الآمنة بين كل طالب.

وشدد على منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان وتيسير حركة المرور بالمناطق والشوارع المؤدية للمدارس التي توجد بها لجان الإمتحانات لتسهيل حركة سير المرور.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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