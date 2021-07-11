الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شراكة بين «فاليو» و كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية و«باي موب» لتوفير التمويل لبرامج التعليم التنفيذي

وليد حسونة
وليد حسونة

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لخدمات التمويل الاستهلاكي في مصرو التابعة للمدموعة المالية هيرميس القابضة ، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشركة «باي موب»، مُيَسِر الدفع الرائدة، على أن تقوم «ڤاليو» بمقتضاها بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للأفراد الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية والالتحاق ببرامج التعليم التنفيذي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتمكن الراغبين في الالتحاق بأحد برامج التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من الاستفادة ببرامج التقسيط الميسرة التي تقدمها شركة «ڤاليو» وتصل مدتها إلى 60 شهرًا، على أن يتم سداد الأقساط من خلال «باي موب»، أحد حلول المدفوعات الرقمية، حتى يستمتع العملاء بتجربة دفع سريعة وسهلة.

والجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال تتيح ما يربو على 25 برنامج للتطوير المهني تغطي العديد من المجالات للراغبين في زيادة حصيلتهم الأكاديمية وتطوير مسيرتهم المهنية في أحد المجالات التالية: المبيعات والتسويق وإدارة الرعاية الصحية والموارد البشرية والعلاقات المؤسسية والحوكمة والتطوير العقاري، وغيرها.

 أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتزويد الأشخاص المحترفين بإمكانية الحصول على أفضل برامج التعليم التنفيذي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من استراتيجية «ڤاليو» التي تهدف إلى التوسع في القطاعات الحيوية في مصر مثل قطاع التعليم والصحة وذلك عبر عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير باقة متميزة من الخدمات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتلبية مختلف احتياجاتهم.

ومن جانبه، أعرب محمد عبد السلام، المدير التنفيذي للتعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن اعتزازه بالشراكة مع شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا  (BNPL) لخدمات للتمويل الاستهلاكي في مصر، والتي ستتيح برامج تمويل بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة وذلك للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية من خلال أحد البرامج التي توفرها الكلية. وأكد أن الهدف الرئيسي للكلية هو توفير خدمات تعليمية تضاهي المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى إطلاق هذه الشراكة التي ستسهل توافر برامج الكلية أكثر من أي وقت مضى.

ومن ناحية أخرى، قال إسلام شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «باي موب»، أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تمكين قطاع الخدمات التعليمية في مصر وأعرب عن حماسه الشديد لامتداد شراكة طويلة الأجل مع برامج التعليم التنفيذي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن طريق تمكين البنية الأساسية للمدفوعات الخاصة بها بمنصة التقسيط الرائدة «ڤاليو»، والمصمم خصيصًا لبرنامج التعليم التنفيذي. وفي عام 2020، قامت شركة «ڤاليو» بتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع مقدمي خدمات التعليم الأساسي لتسهيل سداد المصروفات الدراسية لعملائها.

فاليو الجامعة الأمريكية شراكة التمويل الاستهلاكي المجموعة المالية هيرمس القابضة باى موب

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وائل لطفي

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