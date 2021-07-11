طوكيو تسجل 614 إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد 614 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 336 حالة عما تم تسجيله أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(208 حالات) وفي الثلاثينات (119حالة) وفي الأربعينيات (109حالات) الأرقام الأعلى.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 61 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس السبت ، حسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 425، بانخفاض 3 حالات عما كان عليه أمس السبت.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قررت ، فرض حالة طوارئ مرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، في طوكيو، قبل حوالي أسبوعين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.5 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و 463 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 25 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 393 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.