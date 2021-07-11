الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم أسيوط: انتظام العمل بجميع لجان الثانوية العامة دون أي معوقات

طلاب
طلاب

قال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن جميع لجان الثانوية العامة بالمحافظة قد فتحت أبوابها لليوم الثاني على التوالي في موعدها دون أي تأخير، في جميع اللجان وانتظام العمل دون ورود أي مشاكل أو معوقات.

وأوضح عبد المحسن أن عدد الطلبة الطلبة النظاميين بالقسم الأديى ٨١٨٩ طالبة وطالبة وبالقسم العلمى ١٤٦٥٦ طالب وطالبة وطلبة المنازل بالقسم الادبى ٨٥٢ طالبة وطالبة والقسم العلمى ١٦٩٧ طالب وطالبة بمجموع ٢٥٣٩٤ طالب وطالبة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة منها 69 لجنة إلكتروني و29 لجنة ورقي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدى 24 ساعة، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ومتابعة الخاصة بالشبكة داخل المدارس.

وأكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انتهاء كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات, واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس “كورونا” ودخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدرى الدرجات لممارسة عملهم.

وذكر وكيل الوزارة أنه يسمح للطالب بإصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة الإمتحان دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه كما أنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية برئاسته وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

هذا وقد تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها ( 98 لجنة 69 لجنة إلكترونى، و29 لجنة ورقى ) منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن موزعة على مختلف الإدارات التعليمية فضلا عن تجهيز إستراحات لرؤساء اللجان وتشمل 3 استراحات بمدينة أسيوط و2 استراحة بكل إدارة تعليمية إحداهما سيدات والأخرى رجال كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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