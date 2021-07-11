حقيقة فيديو خطف الأطفال وإجبارهم على التسول في منطقة السلام بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لطفل مكبل من يديه وقدميه أعلى مركبة “تروسيكل” بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها "ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا والراجل اللي مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل والطفل كان خائف، ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين".

وبالفحص الفني للأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين من خلال المعلومات أنهما طفل ووالده مالك المركبة و يقيمان بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة.

كما تبين تعدي والد الطفل المشار إليه على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها، بقصد تأديبه نظرًا لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله، وتم بإرشاده عن ضبط مركبة "التروسيكل" المستخدمة في الواقعة وتبين أنها بدون لوحات معدنية أو أوراق ثبوتية.

وبسؤال الطفل، قال إنه تشاجر مع بعض الأطفال أثناء لهوه معهم وقام بضرب أحدهم فقام والده بمعاقبته وتقييده بالحبال في التروسيكل لتأديبه.

وأضاف الطفل، أن والده دائم معاقبته بتلك الطريقة وذات الأسلوب في كل مره يخطئ فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض والد الطفل على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان روداد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا فيديو على موقع “فيس بوك” ادعوا خلاله بقيام أحد الأشخاص باحتجاز مجموعة من الأطفال وإجبارهم على التسول في منطقة السلام محافظة القاهرة، وأن الطفل المشار إليه واحد من ضحاياه، وأنه قام بتكبيل الطفل بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لرفضه القيام بأعمال التسول على خلاف الحقيقة.