مظلات البائعين والقبعات وسائل أولياء الأمور لتجنب الشمس أمام لجان الثانوية

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد بمحيط بعض مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة في انتظار انتهاء أبنائهم من تأدية امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة، على الرغم من محاولات قوات الأمن لصرفهم بالتزامن من ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس الحارقة.

ولجأ أولياء الأمور لبعض الحيل للهروب من أشعة الشمس، فاتخذ البعض مظلات البائعين بالأسواق مقر لهم لحين خروج أبنائهم، واكتفى البعض الآخر بارتداء قبعات للحماية من الشمس بجانب التواجد أسفل أي من المظلات الموجودة في الشارع المجاور للجان الثانوية العامة.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.



