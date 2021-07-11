محافظ قنا يحيل المسئولين عن تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة

أحال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المسئولين بمديرية الطرق والنقل عن ملف تأجير عبارة الطويرات النيلية للنيابة العامة وذلك لارتكابهم مخالفات أدت إلى إهدار المال العام وذلك بعد فحص ملف المزايدة الخاصة بتأجير العبارة والتى عقدت فى مارس الماضى، حيث اتضح وجود تلاعب فى القيمة التقديرية لتأجير العبارة.

ومن جانبه قال محافظ قنا إنه لن يتهاون فى محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق ، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام واستغلال وظائفهم فى التربح ومخالفة القانون.

وكان قد شارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، في ورشة العمل التي نظمتها المحافظة لتدريب العاملين بإدارات خدمة المواطنين التابعه للوحدات المحلية ومديريات الخدمات على التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وحازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ، ومديرى إدارات خدمة المواطنين بالقطاعات الحكومية المختلفة ، يأتى ذلك في إطار حرص الحكومة على تفعيل منظومة الشكاوى بوصفها أحد أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

هذا وكلف محافظ قنا خلال فاعليات ورشة العمل مسئولى الشكاوى بالقطاعات الحكومية المختلفة بسرعة التفاعل والرد على كافة شكاوى المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة ، مشيرا إلى تقديم كل الدعم الممكن لربط جميع المؤسسات الحكومية لتفعيل وتطوير المنظومة بالمحافظة في أسرع وقت ممكن لتكون واجهة عصرية تتواكب مع منظومة التحول الرقمي.

وقال محافظ قنا أن المحافظة نجحت خلال الفترة الماضية فى الإستجابة لـ 97% من الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك نتيجة العمل الجماعي الجاد، و كفاءة العاملين بإدارات خدمة المواطنين ، والقائمين على منظومة الشكاوى الإلكترونية بالمحافظة.

فيما أكد نائب محافظ قنا أن القيادة السياسية تتابع عن كثب نسب إنجاز شكاوى المواطنين، موضحا أنه من خلال هذه المنظومة يستطيع المواطن أن يتابع حالة الشكوى ومراحل تقدمها وردود الجهات المختصة بشأنها ، مما يساهم فى تعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة.

من جانبه قام حازم بجاتو مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بعرض شرح تفصيلى حول آلية تطبيق منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية، والربط بين المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالمحافظة ،ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية ،مؤكدا أن الورشة تهدف إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المنظومة ،واستقبال الشكاوى وتداولها فيما بين الجهات المختصة ،والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كافة القطاعات.

يذكر أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين بمحافظة قنا من خلال الخط الساخن ١٦٥٢٨ ، ومن خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ، وكذلك عبر تطبيق (فى خدمتك).