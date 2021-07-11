سامح شكرى إلى بلجيكا حاملاً رسالة من الرئيس السيسى

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري لقاءً مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، ثمّن وزير الخارجية سامح شكري، مواقف الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس لمناقشة قضية أزمة سد النهضة الإثيوبي، والتي أكدت ضرورة التوصل لاتفاق ملزم وفي إطار زمني محدد؛ ما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بقضية السد.

وأكد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أهمية طرح القضية على مجلس الأمن، وتحميله مسئوليته باعتباره الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة، المعني بالسلم والأمن الدوليين، وأيضًا أهمية الدبلوماسية الواقعية ومنع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى صراع.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلستين - على مدار عامين متتاليين - تناولتا أزمة السد الإثيوبي، وهو ما يعتبر إنجازًا لم يحدث على مدار 75 عامًا.

وبين «شكري» أن مجلس الأمن كان يتجنب تناول قضية سد النهضة، مدعيًا أنها لا ترقى إلى الأهمية لتناولها داخل المجلس، معتبرًا أنها تندرج ضمن قضايا النطاق الاقتصادي والتنموي، والخاص بقضايا الأنهار، مشددًا على أهمية القضية وحساسيتها بالنسبة للشعب المصري باعتبارها قضية وجودية.

وأشار إلى أن جلستي مجلس الأمن حظيتا باهتمام إعلامي ودولي شديد، وهو ما سمح بعرض رؤية مصر بشأن قضية السد، والتأكيد على المبادئ التي أعلنتها مصر خلال الجلستين بالمستندات.

ونوه بإجماع أعضاء مجلس الأمن على التوصل لاتفاق عبر المسار الإفريقي؛ وهو ما اعتبره إنجازًا آخر، مؤكدًا ضرورة أن يصل هذا المسار إلى اتفاق ملزم في إطار زمني محدد.