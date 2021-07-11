فحص طلاب الثانوية العامة بأسيوط قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط على مقار اللجان لأداء امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وفرضت مديرية أمن أسيوط طوق أمني في محيط لجان الثانوية العامة، ووضع بوابات إلكترونية لتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقرات اللجان.

وقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب الممتحنين من خلال أجهزة كشف الحرارة والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية واستخدام المواد الكحولية للطلاب.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبة الطلبة النظاميين بالقسم الأدبي ٨١٨٩ طالبة وطالبة، وبالقسم العلمي ١٤٦٥٦ طالب وطالبة، وطلبة المنازل بالقسم الأدبي ٨٥٢ طالبة وطالبة، والقسم العلمي ١٦٩٧ طالب وطالبة، بمجموع ٢٥٣٩٤ طالب وطالبة.

وقال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة منها 69 لجنة إلكتروني و29 لجنة ورقي.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات بين "الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري" استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الأسئلة، فضلًا عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدى 24 ساعة، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية ومتابعة الخاصة بالشبكة داخل المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة في كل لجنة من لجان الامتحانات، واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، ودخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقبين والملاحظين والطلاب.

وذكر أنه يسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه.



