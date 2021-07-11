«صابر» يقدم «الوصايا العشر» لابنته قبل لحظات من امتحان «عربي الثانوية»

"الوصاية العشر"، تلك التي قدمها عبدالعزيز محمد والد الطالبة لمياء بالصف الثالث الثانوي قبل دخولها للامتحان محاولا استرخائها وتفاديها القلق.

كانت تتمثل الوصاية في "ركزي، ماتشغليش بالك باللي حواليكي، أقرى الأسئلة كويس، ظللي بالقلم الرصاص الأول، مالكيش دعوة بأي شغب وركزي في ورقتك، تدخلى المبنى على لجنتك على طول، واقري قرأن قبل ماتبدئي".

وقال عبدالعزيز لـ"الدستور"، إنه يحرص على اصطحاب أبنائه للامتحان بديلا عن والدتهم التي يمكن أن تتأثر نفسيتها من الأجواء بسبب القلق والتوتر.

وتابع أنه يهتم بأن يكون أبنائه في تركيز تام بنفسهم والبعد كل البعد عن كل الأجواء المحيطة لعدم فقد التركيز، وكذلك الشععور بالاطمئنان، حيث ان الاطلاع على ما يدور حول الشخص يفقده جزء من تفكيره وتركيزه.

كما شهدت اللجان إجراءات احترازية مشددة، حيث تم منع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة، وكذلك قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين.

وانطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020-2021، حيث أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألف و145 طالبا/ طالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب/طالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالب/طالبة.



