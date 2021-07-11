بسبب روسيا والصين.. رئيس البرلمان الألماني يدعو لزيادة نفقات الدفاع

دعا رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج"، لزيادة نفقات الدفاع الألمانية، وذلك بالإشارة إلى أنشطة روسيا والصين.

وقال فولفجانج شويبله لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يجب علينا مواجهة تسليح روسيا والصين، تمامًا مثلما يتعين علينا حماية الفضاء الإلكتروني في مواجهة أية هجمات (إلكترونية) ومكافحة الإرهاب. هذا له الأولوية".

وتابع رئيس البرلمان الألماني: "يتعين علينا المضي قدما في النفقات الخاصة بالدفاع من أجل الوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإنفاق 2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع".

يشار إلى أن دول الناتو ملتزمة بالعمل على الوصول إلى إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على الدفاع.

وكانت نسبة نفقات ألمانيا على الدفاع بلغت مؤخرا 1.56 % من إجمالي الناتج المحلي لها على الدفاع.

وفي سياق أخر، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 81.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 925 ألفا و343 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.

إصابات كورونا في المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و736165 بعد تسجيل 745إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91231 بعد تسجيل ست وفيات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

