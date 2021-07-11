«فودة» يستقبل «عشماوي» لتفقد الفرص الاستثمارية في جنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية في كلاً من مدن الطور وشرم الشيخ ودهب.

وتفقد عشماوي بصحبة المحافظ مدينة دهب السياحية، ثم تلاها جولة في مدينة الطور بصحبة المهندسة إيناس سمير حافظ، نائب المحافظ، واللواء أيمن محمد عبد العال، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ، والمهندس سامي عبدالقادر، مدير مديرية التموين، لتفقد السوق الحضري والذي يقام على مساحة فدان قابلة للتمدد.

ووضع عشماوي تصورا لتوسعة السوق والذي يقع وسط مدينة الطور وبجانب جامعه الملك سلمان، وكذا وضع تصور لإدارة هذة الأسواق الحضرية من قبل مستثمر مطور رئيسي، كما زار إحدى المناطق المتاخمة لعاصمة المحافظة، والذي قد سبق توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بشأنها للترويج لها كمنطقة مخازن رئيسية لتوزيع السلع وإمداداتها إلى كافة مدن ومناطق المحافظة وتبلغ مساحة هذة المنطقة التخزينية ما يقرب من 10 فدادين.

وأكد عشماوي أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة جنوب سيناء، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمخازن الإقليمية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ما سيقلل حلقات تدول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها،

كما زار عشماوي منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ واستطلاع احدي المناطق الواعدة للاستثمار اللوجيستي والتي تبلغ مساحتها 16 فدانا والتي قد يصلح الترويج لها كمنطقة لوجيستية لإمدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بمحيط مدينة شرم الشيخ بكل أنواع السلع الأساسية لصناعه الفندقة من غذاء وملابس ومنسوجات وآثاث وغيرها من مكونات ومدخلات صناعه السياحة.

واختتم الزيارة بتفقد السوق التجاري بمدينة شرم الشيخ للوقوف على احتياجات المحافظة منأنشطة وأنماط تجارية متنوعة.



