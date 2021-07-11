فتح باب التقديم في مدارس التمريض.. وتسجيل خاص لأبناء شهداء الجيش والشرطة

أعلنت هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن بدء فتح باب التسجيل للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس التابعة للهيئة، بدء من اليوم حتى الأحد 25 يوليو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن التسجيل يكون لأبناء المحافظات التي يوجد بها مدارس تمريض تابعة للهيئة فقط، وهي محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، البحيرة، سوهاج، قنا".

وأشارت الهيئة إلى أنها لن تستقبل ملفات ورقية، وأن التقديم سوف يكون إلكترونياً، وأنها لن تقبل الملفات الورقية إلا للطلبة المقبولين فقط، وأن التقديم سوف يكون مجانا دون أي مصروفات.

وحددت الهيئة اشتراطات القبول والمتمثلة في قبول الطلبة الحاصلين على المجموع الأعلى، ويجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الهيئة العامة للمستشفيات بالمدارس الثانوية للتمريض، التابعة لها.

وحددت الهيئة رابطا خاصا بأبناء شهداء"الجيش، الشرطة، شهداء كورونا من العاملين في القطاع الصحي"،

https://forms.gle/1LHjgUAg67963CwbA

أما باقي الطلبة فقد حددت لهم الرابط التالي،

https://forms.gle/AXXqCEUteydELxdn6.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217756 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 282985 من ضمنهم 217756 حالة تم شفاؤها، و 16383 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.