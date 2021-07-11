صعوبة «عربي العلمي» تسيطر على مراجعة طلاب «الأدبي» بالدقائق الأخيرة

اجتمع عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، على صندوق سيارة مستغلين أخر الدقائق لمراجعة امتحان اللغة العربية قبل دخول اللجنة، والذي يقام اليوم الأحد لشعبة الأدبي.

وقال عادل محمد، الطالب بالصف الثالث الثانوي ويؤدي امتحان اللغة العربية بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بمنطقة حدائق القبة، إن القلق لديهم زاد بسبب ما تردد حول امتحان اللغة العربية أمس للشعبة العلمية.

وتابع أن قلقهم يزيد تجاه النحو بشكل عام، والجمع، وعلق: "أملنا يكون الامتحان أحسن من امبارح مراعاة لفرق العقليات بين طلاب العلمي والأدبي".

وعلق محمد مختار، الطالب بشعبة الأدبي بأحد مدارس حدائق القبة للثانوية العامة، إن ما يخيفهم رهبة أول امتحان، حيث أن أمس لم يطمئنهم بينما شكل بالنسبة لهم أزمة ومعاناة وخوف من الأمر.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية بإجمالي عدد 257 ألفًا و145 طالبًا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالبًا وطالبة، ويؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.

جدير بالذكر، انطلقت صباح أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، و أدى 392 ألف و863 طالب وطالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألفًا و28 طالبًا وطالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وحرص الدكتور رضا حجازي، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مؤكدًا أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في محافظات "الغربية، والدقهلية، المنوفية، والفيوم، وبني سويف"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وسيتم الإعلان عن تلك الإجراءات فور الانتهاء منها.

كما تلقت غرفة العمليات إخطارًا من مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان يفيد بنقل الطالب "ع.ص.س" إلى المستشفى بعد شعوره بحالة إعياء أثناء تأدية الامتحان اليوم، وتم عمل تقرير للطالب لضمان حقه في أداء الامتحان بالدور الثاني.



