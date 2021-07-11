نتنياهو يخلي منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد متحدث باسم عائلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أنه قرر هو عائلته مغادرة منزل رئاسة الوزراء رغم مرور شهر كامل من الإطاحة به.

ويقع منزل نتنياهو أو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي في شارع بلفور في القدس، ومن المقرر أن يسكن المنزل رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت.

منزل بلفور بات رمزًا لانتهاكات وفضائح نتنياهو، لاسيما وقد اندلعت الكثير من الاحتجاجات الغاضبة من نتنياهو أمام المنزل، حيث شهد المنزل خروج العديد من الاحتجاجات أمامه التي طالبت نتنياهو حينما كان رئيس الوزراء بالاستقالة أثناء محاكمته بتهمة الفساد.

ومنذ خروجه من الحكومة، ويتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتيناهو افتعال الأزمات داخل إسرائيل، فبعد أن أصدر قرارًا بحرق كل الأوراق داخل مكتبه، لم يغادر حتى الآن المنزل الرسمي الذي تخصصه الدولة لرئيس الحكومة في القدس الغربية، مما أثار غضب خلفه نفتالي بينيت.

ويسعى نتنياهو، الذي صار حاليًا زعيم المعارضة في إسرائيل، لوضع العراقيل أمام حكومة بينيت الجديدة والتنغيص عليه بشتى الطرق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن بينت أبلغ سلفه بضرورة مغادرة المنزل الرسمي في غضون 14 يوما.

وأوضحت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن الائتلاف الذي يتزعمه بينيت يعتزم تقديم تشريع جديد إلى الكنيست ينظم عملية تسليم المنزل الذي يقع في شارع بفلور بالقدس الغربية.

ولا يوجد حتى الآن في القانون الإسرائيلي قواعد واضحة بشأن المدة الزمنية الواجب على رئيس الوزراء اتباعها لإخلاء المبنى.

وكشفت مصادر إسرائيلية في وقت سابق أن نتنياهو لن يغادر المقر إلا بعد أسابيع أخرى على الأقل.

وأوضحت المصادر أن أفراد عائلة نتنياهو يحزمون أمتعتهم في المقر الرسمي، لكن ذلك سيستغرق وقتًا، قبل الانتقال إلى منزلهم في مدينة قيسارية الساحلية.

وليس بوسع هؤلاء الانتقال إلى شقة يملكونها في القدس، لأنها لا توفر حاليًا الشروط الأمنية، كما أن نتنياهو شريك في ملكية منزل والده في المدينة ذاتها، لكن يتوقع ألا يذهب إليه.

فيما يعيش نتفالي بينيت، رئيس الوزراء الجديد في إسرائيل، في منطقة رعنانا شمال تل أبيب.