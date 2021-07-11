أسعار الأرز في السوق المحلي المصري بالطن و الكيلو للمستهلك

استقرت أسعار أرز الشعير والأبيض في السوق المحلي المصري اليوم الأحد 11 يوليو 2021 ، بينما ارتفعت أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة بنهاية تداولات الجمعة 9 يوليو 2021.

أسعار الأرز في السوق المحلي بالطن

سجل سعر أرز الشعير " عريض الحبة " نحو 3,850 جنيهًا للطن.

كما بلغ سعر أرز الشعير " رفيع الحبة " نحو 3,550 جنيهًا للطن.

سعر الأرز الأبيض البلدي " عريض الحبة كسر 3 % " عند 7,400 جنيهًا للطن.

سعر الأرز الأبيض البلدي " عريض الحبة كسر 5 % " نحو 7,100 جنيه للطن.

أسعار الأرز للمستهلك بالكيلو

يتراوح سعر الأرز للمستهلك ما بين 5.65 إلى 16.95 جنيهًا للكيلو ، حسب نوع وجودة الأرز و نسبة الكسر و جاءت الأسعار على النحو التالي :

أرز 5.65 جنيهًا للكيلو .

فايز أرز أبيض 16.95 جنيهًا للكيلو .

أرز فاخر 14.50 جنيهًا للكيلو .

أرز 16.85 للكيلو .

أخبار بورصة الأرز

أغلقت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية عند تسوية تداولات الجمعة 9 يوليو 2021 ، على ارتفاع حيث سجل عقد يوليو للتداول 12.600 دولار للطن، بزيادة قدرها 0.115 دولار.

وقد بدأت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وقال طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية في بيان له اليوم الأربعاء، أن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين .

و أكد أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا ، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية ،مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

المخزون الاستراتيجي للأرز في مصر

ومن جانبه، أوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الستة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 180 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة ، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين،كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات،وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه تم بدء توريد الدفعة السابعة من الأرز المحلى وتستمر التوريد على مدار الفترة المقبلة بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف وهى إجمالي الكميات المتعاقد على توريدها مع وزارة التموين .

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى عام أخر، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات " الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون أى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفي لفترات طويلة.